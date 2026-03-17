Un giovane che il 13 marzo si era allontanato in pigiama da una struttura di Viterbo è stato ritrovato in un ospedale di Roma. La famiglia di Benevento, preoccupata per la sua scomparsa, ha potuto così tirare un sospiro di sollievo dopo ore di apprensione. La sua presenza è stata confermata dai soccorritori e dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato ritrovato il giovane che lo scorso 13 marzo si era allontanato in pigiama da una struttura di Viterbo, facendo scattare ore di apprensione tra familiari e conoscenti. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato in un ospedale di Roma. A darne notizia sono stati i familiari, originari di Benevento, che proprio nella giornata di ieri avevano lanciato un appello pubblico per favorire le ricerche. L’annuncio era stato diffuso attraverso il sito e i canali social della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Il ritrovamento ha posto fine a momenti di grande tensione. Secondo quanto riferito, il giovane sarebbe stato individuato e assistito, fino al ricovero nella struttura sanitaria della Capitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scomparso in pigiama da una struttura, ritrovato in ospedale a Roma: sospiro di sollievo per la famiglia di Benevento

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