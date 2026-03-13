Elena Di Cioccio racconta di un incontro intenso e di un rapporto breve ma significativo, caratterizzato da uno scambio di sguardi e un'intensa intimità. Lei descrive una vita stabile, mentre lui vive senza una sistemazione fissa. La narrazione si concentra sui sentimenti e le emozioni suscitate da questa esperienza, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sugli sviluppi futuri.

Vi ringrazio per la fiducia e la partecipazione che rinnovate settimana dopo settimana. La scorsa puntata ci siamo occupati di malelingue che commentano le relazioni degli altri: la nostra amica infatti non si sentiva a proprio agio ad uscire in pubblico con il ragazzo più giovane di lei di origine marocchina che frequenta. C’è stata una bella varietà di punti di vista nei vostri commenti, ma ho omesso quelli inutili che sostanzialmente potremmo racchiudere dentro l’assioma straniero=pericoloso, considerato che le donne straniere potrebbero dire lo stesso dei nostri maschi italici. «Sono perfettamente d'accordo con te, cara Elena, sulle persone che giudicano tutto e tutti con frasi fatte e pregiudizi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «L'incrocio fra i nostri sguardi, il sesso incredibile. Lui è il tipo che non sa dove dormirà domani. Io ho una vita tranquilla, ma sono a pezzi da quando se ne è andato». Risponde Elena Di Cioccio

Articoli correlati

«Ho 40 anni, un compagno stupendo, conviviamo e lui ha un figlio. Il punto è che non ne vuole altri, e io ho tutto quello che ho sempre desiderato da un uomo, ma con un compromesso enorme: rinunciare ad essere madre». Risponde Elena Di CioccioBentornati a tutti coloro che seguono abitualmente questo spazio ed un caloroso benvenuto alle facce nuove che ci leggono per la prima volta...

«Sono sposato, ma ho un'attrazione pazzesca per una vecchia compagna di università che non vedo da oltre vent'anni. E se oggi funzionasse davvero? Se invece perdessi anche il suo bellissimo ricordo?». Risponde Elena Di Cioccio«Ma perché pensi che in famiglia possano non approvare il tuo gesto di appoggio di una persona transgender? Se la tua scelta fosse caduta su...