Prodotti non conformi e non etichettati 86 chili di alimenti sequestrati | sospesa l' attività di un minimarket

Durante controlli della Questura di Ravenna nella zona dei Giardini Speyer sono stati sequestrati 86 chili di alimenti privi di etichette e non conformi alle normative. In seguito, è stata disposta la sospensione dell’attività del minimarket coinvolto. Nessuna altra informazione riguardo alle motivazioni o alle procedure adottate è stata resa nota.

Oltre al sequestro e alla sospensione, sono arrivate anche pesanti sanzioni per il negozio al termine dei controlli delle forze dell'ordine I controlli predisposti dalla Questura di Ravenna portano alla sospensione di un'attività nella zona dei Giardini Speyer. Nel corso delle attività ispettive, il personale della Polizia di Stato, con il contributo della Polizia Locale, dei funzionari Ausl e dell’Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche congiunte presso alcune attività commerciali del centro, con l’obiettivo di accertare la regolarità delle condizioni di esercizio e la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e consumatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

