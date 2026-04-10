Fermata per un controllo mostra un documento falso | doveva scontare oltre 2 anni di carcere

Nella mattinata dell’8 aprile, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno fermato una donna di 31 anni durante un controllo di routine. Alla richiesta dei documenti, la donna ha mostrato un documento falsificato. Successivi accertamenti hanno rivelato che era ancora soggetta a un ordine di carcerazione pendente da oltre due anni. La donna è stata quindi arrestata e portata in caserma.

Nella mattinata dello scorso 8 aprile i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato una donna di 31 anni, colpita da un ordine di carcerazione pendente da oltre due anni.La donna è stata intercettata dai militari durante un normale servizio di controllo del territorio in via di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Fermato per un controllo, doveva scontare tre anni per rapina: 21enne in carcere Ricercato fermato in stazione: doveva scontare oltre tre anni di carcereStava per allontanarsi a bordo di un treno regionale diretto a Brescia, ma è stato fermato appena in tempo dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Temi più discussi: Fermata dalla Polizia e denunciata donna pregiudicata per guida in stato di ebbrezza in corso Vittorio Emanuele e per possesso di tirapugni; Sorpreso alla fermata del bus con una dose di hashish, giovane nei guai; Guerra in Ucraina, attacco di un drone russo a una fermata dell'autobus: tre morti e 12 feriti; ll chip rimosso e l'identità fantasma: 30enne fermata dai poliziotti a Fabriano. Ingoia 121 ovuli di eroina e cocaina poi prende un volo Ryanair da Bruxelles a Treviso, 28enne fermata per un controllo perché agitata: arrestataTREVISO - Ingoia 120 ovuli di sostanza stupefacente, poi prende un volo Ryanair da Bruxelles a Treviso ma una volta atterrata viene fermata dai militari per un controllo a causa del suo evidente stato ... ilgazzettino.it Sorpreso alla fermata del bus con una dose di hashish, giovane nei guaiL'intervento è stato effettuato ieri 7 aprile dagli agenti della polizia locale dei Pratiarcati a Casalserugo. E' il secondo sequestro effettuato negli ultimi giorni ... padovaoggi.it «Prima prendevo l’autobus, ma era troppo lento, mi capitava di aspettare alla fermata anche mezz’ora. Con la funivia è tutto più veloce, mi ha reso la vita più semplice». Kouman è un ragazzone di diciotto anni che fa il magazziniere a Rungis, piccolo Comune - facebook.com facebook Utenti segnalano che a causa di una auto privata guasta in prossimità della fermata bus del Policlinico Tor Vergata, per i bus #Linea058, #Linea500, #Linea506, #Linea507, #Linea20 e #Linea20L la fermata è temporaneamente spostata alla rotatoria in e x.com