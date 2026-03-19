Fermato per un controllo doveva scontare tre anni per rapina | 21enne in carcere

Durante un controllo nella zona della stazione autolinee e di piazzale Alpini a Bergamo, la Polizia Locale ha fermato un giovane di 21 anni. Dopo le verifiche, è emerso che doveva scontare tre anni di reclusione per un episodio di rapina. Il ragazzo è stato quindi accompagnato in carcere.

Bergamo. Durante un servizio di controllo nell’area della stazione autolinee e di piazzale Alpini, nella mattina di martedì 17 marzo la Polizia Locale di Bergamo ha fermato un giovane che è poi risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione. M.J., cittadino tunisino classe 2005, alla richiesta degli agenti ha dichiarato di essere sprovvisto di documenti. Per questo è stato accompagnato negli uffici del comando di via Coghetti per essere sottoposto al fotosegnalamento. Dopo l’identificazione è emerso a suo carico un ordine di carcerazione emesso dopo una condanna definitiva per rapina, con una pena da espiare di 3 anni e 3 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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