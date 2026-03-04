Pusher in trasferta sorpreso a spacciare crack | 52enne finisce in manette

Un uomo di 52 anni, originario di Caivano, è stato arrestato dai Carabinieri a Casapulla mentre tentava di spacciare crack. La polizia lo ha intercettato durante un servizio di controllo e, dopo averlo fermato, ha proceduto con l’arresto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato portato in caserma. L’operazione si è svolta nella serata di ieri, 3 marzo 2026.

Bloccato dopo la cessione a un 60enne del posto. Sequestrati droga, oltre 1.800 euro in contanti e un cellulare: sarà giudicato con rito direttissimo Era arrivato a Casapulla per spacciare, ma è stato intercettato e arrestato dai Carabinieri. Un 52enne originario di Caivano, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici in materia di stupefacenti, è finito in manette nella serata di ieri, 3 marzo 2026, nel corso di un servizio di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia di Caserta. I militari hanno notato una Fiat Panda grigia aggirarsi con fare sospetto lungo alcune strade del centro di Casapulla. Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di seguirlo per monitorarne gli spostamenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Allarme crack, preso altro pusher. Sorpreso a spacciare in stazione. Aggredisce gli agenti, arrestatoUn intervento mirato, frutto di un’attenta attività di osservazione che durava da settimane.

Leggi anche: Trovato a spacciare in centro. Pusher finisce in manette. Il giudice lo condanna a 2 anni

Altri aggiornamenti su Pusher in trasferta sorpreso a...

Blitz al Barco, pusher in manette. Sorpreso a spacciare crack, a casa ha un ‘bazar’ della drogaAveva undici dosi di stupefacente in tasca e a casa nascondeva in un armadio banconote di piccolo taglio per un valore complessivo di quasi tremila euro, oltre a varie tipologie di droga e ... ilrestodelcarlino.it

Baby pusher vicino alla stazione, sorpreso e arrestatoPALERMO – Gli agenti di polizia di Stato hanno arrestato un ragazzino di 14 anni, a Palermo, accusato di spaccio. Il giovanissimo pusher è stato bloccato in via Paolo Emiliani Giudici. Addosso ... livesicilia.it