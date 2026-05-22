Sorpreso alla guida senza patente cerca di spacciarsi per un’altra persona | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato alla guida senza patente e aver tentato di presentarsi con generalità false. Durante il controllo, non aveva documenti e ha fornito informazioni di un’altra persona, cercando di ingannare le autorità. L’indagine ha portato all’arresto, confermando che l’uomo era privo di patente e aveva cercato di mascherare la propria identità. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in commissariato.

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