Sorpreso alla guida di un veicolo senza patente | aveva 733 grammi di cocaina arrestato
Il 12 maggio, i militari della Guardia di Finanza di Salerno, supportati dalle unità cinofile, hanno fermato un giovane di 23 anni alla guida di un veicolo senza patente. Durante il controllo, sono stati rinvenuti 733 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in caserma, in attesa delle future decisioni giudiziarie.
In azione, il 12 maggio, i militari della Guardia di Finanza di Salerno che, con le unità cinofile, hanno arrestato un 23enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’indagato sarebbe stato trovato in possesso di circa 733 grammi di cocaina, di 1.040 euro suddivisi in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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