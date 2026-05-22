A Soriano nel Cimino, è stata inaugurata la Casa della Comunità, la terza struttura attivata dalla Asl di Viterbo nella zona. La nuova struttura offre servizi sanitari di prossimità e rappresenta un punto di riferimento per il territorio della Tuscia. L'apertura è stata ufficializzata con una cerimonia alla presenza delle autorità locali e degli operatori sanitari coinvolti nel progetto. La struttura mira a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini della zona.

Aperta la terza struttura attivata dalla asl di Viterbo. prevenzione, presa in carico e integrazione dei servizi al centro del nuovo modello territoriale È stata inaugurata questa mattina, a Soriano nel Cimino, la nuova Casa della Comunità, la terza attivata dalla Asl di Viterbo nella Tuscia dopo quelle di Bagnoregio e Bolsena. Un presidio strategico della sanità territoriale che rafforza il modello di assistenza di prossimità, portando servizi, prevenzione e presa in carico sempre più vicino ai cittadini. La giornata si è aperta nel centro cittadino con il “Villaggio della comunità”, uno spazio aperto dedicato all’incontro tra la Asl e la cittadinanza, pensato per promuovere la cultura della prevenzione, dell’accessibilità ai servizi e della partecipazione attiva ai percorsi di salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Soriano nel Cimino, Rocca ha inaugurato la Casa della Comunità

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