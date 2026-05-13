Ascenza Berti 100 anni per la sarta antifascista delle spose di Soriano nel Cimino

Il 13 maggio, nel comune di Soriano nel Cimino, si celebra il centesimo compleanno di Antonia Berti, conosciuta come Ascenza. La donna è una sarta di 100 anni, nota anche per il suo passato antifascista. La celebrazione segna un secolo di vita, caratterizzato da dedizione al lavoro e da un impegno politico che ha attraversato diverse epoche. La ricorrenza è stata occasione di festa nel paese, con la partecipazione di familiari e amici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui