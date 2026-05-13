Ascenza Berti 100 anni per la sarta antifascista delle spose di Soriano nel Cimino
Il 13 maggio, nel comune di Soriano nel Cimino, si celebra il centesimo compleanno di Antonia Berti, conosciuta come Ascenza. La donna è una sarta di 100 anni, nota anche per il suo passato antifascista. La celebrazione segna un secolo di vita, caratterizzato da dedizione al lavoro e da un impegno politico che ha attraversato diverse epoche. La ricorrenza è stata occasione di festa nel paese, con la partecipazione di familiari e amici.
Cento anni di storia, sacrificio e valori democratici. Sono quelli che oggi, 13 maggio, festeggia Antonia Berti, detta Ascenza, di Soriano nel Cimino. Sarta artigiana e memoria storica della sinistra in paese. “Un traguardo straordinario - lo definisce il Pd di Soriano - per una donna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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