Ascenza Berti 100 anni per la sarta antifascista delle spose di Soriano nel Cimino

Da viterbotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio, nel comune di Soriano nel Cimino, si celebra il centesimo compleanno di Antonia Berti, conosciuta come Ascenza. La donna è una sarta di 100 anni, nota anche per il suo passato antifascista. La celebrazione segna un secolo di vita, caratterizzato da dedizione al lavoro e da un impegno politico che ha attraversato diverse epoche. La ricorrenza è stata occasione di festa nel paese, con la partecipazione di familiari e amici.

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Cento anni di storia, sacrificio e valori democratici. Sono quelli che oggi, 13 maggio, festeggia Antonia Berti, detta Ascenza, di Soriano nel Cimino. Sarta artigiana e memoria storica della sinistra in paese. “Un traguardo straordinario - lo definisce il Pd di Soriano - per una donna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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