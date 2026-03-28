Un uomo di 45 anni, latitante, è stato arrestato ad Alicante, in Spagna, con l’accusa di spaccio e ricettazione. Si tratta di un broker coinvolto in un traffico internazionale di droga, che è stato riportato in Italia. La polizia ha individuato e fermato il sospettato durante un’operazione di polizia internazionale. La persona dovrà scontare una condanna ancora da definire.

È stato arrestato e riportato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024, ritenuto broker di narcotraffico internazionale. L’uomo, condannato a oltre 13 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, è stato localizzato e fermato in una località balneare vicino Alicante grazie a una vasta operazione di cooperazione internazionale coordinata dalla Squadra mobile di Taranto e dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L’identikit del latitante e i reati contestati Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura del latitante rappresenta il risultato di un’articolata attività investigativa e di una sinergia tra diverse forze di polizia italiane e spagnole. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato in Spagna a Alicante il broker latitante del narcotraffico internazionale, quanti anni deve scontare

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