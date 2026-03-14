Sophia Loren l’opera di Marcello Garofalo celebra l’icona del cinema mondiale

Al Teatro di San Carlo di Napoli si è tenuta la presentazione del volume dedicato a Sophia Loren, l’iconica attrice del cinema internazionale. L’evento si è svolto nel Salone degli Specchi, dove sono stati mostrati dettagli sul lavoro di Marcello Garofalo, autore del libro. La presentazione ha coinvolto presenti e appassionati, che hanno potuto approfondire aspetti della vita e della carriera della celebre attrice.

Il Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del volume “Sophia Loren” (Dario Cimorelli Editore), che segna una tappa fondamentale del progetto celebrativo dedicato dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania alla straordinaria diva e icona del cinema mondiale. L’iniziativa prosegue il percorso avviato nell’ottobre del 2024 presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, consolidando il legame indissolubile tra l’attrice e il suo territorio d’origine. Curata da Marcello Garofalo, l’opera rappresenta uno degli studi più organici e completi mai realizzati sulla carriera della Loren, offrendo per la prima volta in un unico grande formato l’analisi dettagliata di tutti i novantotto titoli, tra produzioni cinematografiche e televisive, che ne compongono la straordinaria filmografia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Sophia Loren, la diva senza tempo del cinema mondiale “Celebrando Sophia Loren”: un tributo emozionante alla leggenda del cinema mondialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Tutti gli aggiornamenti su Sophia Loren Temi più discussi: SOPHIA LOREN: UN VOLUME NE CELEBRA L’ECCEZIONALE CARRIERA; Napoli lancia il progetto Sophia Loren; Sofia Loren di Garofalo, omaggio per un'icona; Rassegna cinematografica La valle del cinema. 'Sofia Loren' di Garofalo, omaggio per un'icona'Progetto Loren' diventa un libro (con 560 fotografie rare e molti inediti) e si pensa già ad un Centro studi grazie all'acquisizione di un prezioso fondo privato: Regione Campania e la Fondazione Fil ... ansa.it Il Teatro di San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del volume Sophia LorenIl Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del volume Sophia Loren (Dario Cimorelli Editore), che segna una ... napolivillage.com Sophia Loren, una bellezza senza tempo. Elegante, intensa, inconfondibile. La Loren ha sempre avuto un fascino tutto suo, capace di attraversare epoche e mode senza perdere la sua identità. È riuscita a mantenere un equilibrio raro: lontana sia dagli ecc - facebook.com facebook