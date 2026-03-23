Un vecchio mulino sarà comprato e ristrutturato grazie a due data center

È uno degli ultimi mulini ad acqua ancora funzionanti sull’Olona e presto sarà acquistato e ristrutturato, anche “grazie” a due data center attualmente in costruzione a Pregnana Milanese. È il destino del mulino Sant’Elena, al confine tra i comuni di Rho, Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago. Nelle aree industriali ex Citroën ed ex Iveco Cnh, a Pregnana Milanese, sono previsti due interventi che permetteranno il recupero di aree dismesse. L’iter dei progetti è già in corso. La normativa di Città Metropolitana prevede che interventi di questa rilevanza debbano mitigare i possibili effetti ambientali anche a livello sovracomunale. L’amministrazione di Pregnana Milanese ha scelto di coinvolgere i partner del Parco locale del basso Olona e l’accordo prevede la realizzazione, all’interno del polmone verde, delle opere di mitigazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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