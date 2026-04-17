Secondo un recente sondaggio, Fratelli d’Italia si conferma come il partito più apprezzato dagli elettori italiani, mantenendo una posizione di leadership nella classifica dei partiti più votati. La rilevazione mostra una crescita rispetto alle precedenti rilevazioni e si concentra sui risultati ottenuti dalla formazione politica di destra. La posizione di FdI si distingue rispetto agli altri partiti, con una maggioranza di consensi tra gli intervistati.

Fratelli d'Italia continua a comandare la classifica dei partiti più appezzati dagli elettori italiani. Il campo largo, invece, arranca. Questo è quanto rilevato dall'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi che prende in considerazione la variazione dei dati rispetto allo scorso 2 aprile. Come detto, in testa troviamo Fdi che conquista lo 0,2% e sale così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia in netto calo. Antonio Tajani perde lo 0,7% e scende così al 7,2%. La Lega, invece, registra un incremento dello 0,3% che fa salire Matteo Salvini al 7,2%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra troviamo sempre in testa il Partito democratico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdI

Notizie correlate

Leggi anche: Schlein perde terreno, Fdi vola: il sondaggio che gela la sinistra

Leggi anche: Sondaggio supermedia, la spallata? Solo nei sogni della sinistra

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdI | Libero Quotidiano.it; Sondaggio supermedia, la spallata? Solo nei sogni della sinistra | Libero Quotidiano.it; Sondaggio-Mentana, chi sale e chi scende dopo Pasqua: un dettaglio da non credere | Libero Quotidiano.it; Sondaggio-Ghisleri, FdI mette il turbo: il sondaggio sotterra il Pd | Libero Quotidiano.it.

Sondaggi politici: il campo largo avanti di mezzo punto sul centrodestra che, però, accorcia la distanzaLa Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi della settimana mostra che il campo largo è avanti con il 45,4%, seguito dal centrodestra al 44,9 ... lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici elettorali: centrodestra contro Campo Largo, chi vincerebbe oggi in tutte le combinazioni nell’ultima SupermediaSondaggi politici elettorali: centrodestra contro Campo Largo, chi vincerebbe oggi in tutte le combinazioni nell'ultima Supermedia ... unita.it

Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto, con i partiti aggregati in base alle possibili coalizioni e la variazione rispetto al 2 aprile: Campo largo 41,4% (+0,1) con IV e +E 45,4% (+0,3) con Azione, IV e +E 48,4% (+0,2) Centrodestra 4 - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi, con i partiti aggregati per possibili coalizioni e variazione rispetto al 2 aprile: Campo largo 41,4% (+0,1) con IV e +E 45,4% (+0,3) con Az, IV e +E 48,4% (+0,2) CDX 44,7% (-0,1) con Az 47,7% (-0,2) x.com