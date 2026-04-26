Sondaggi politici il centrodestra supera il campo largo | FdI Lega e FI recuperano terreno

Secondo l'ultimo sondaggio dell'Agenzia Dire-Tecnè, il centrodestra ha superato il campo largo, con FdI, Lega e FI che migliorano i propri dati rispetto alle rilevazioni precedenti. Vannacci mantiene invece una posizione stabile. I risultati indicano un leggero recupero per le forze di centrodestra, mentre le altre forze politiche non evidenziano variazioni significative.

Il centrodestra supera il campo largo nell'ultimo sondaggio dell'Agenzia Dire-Tecnè. FdI, Lega e FI recuperano terreno mentre Vannacci resta stabile. Lieve aumento anche per il Pd. Ecco tutti i dettagli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Sondaggi politici post referendum, campo largo sorpassa Cdx, FdI giù dello 0,6% al 28,2% (minimo dalle europee 2024), Avs supera LegaL'ultima Supermedia AgiYoutrend mostra i primi cambiamenti dopo il referendum costituzionale: il partito di Meloni perde più di mezzo punto, cresce...

Sondaggi politici, il Pd cresce e incalza FdI: il campo largo sorpassa un centrodestra in affannoIl Pd continua a salire e riduce la distanza da Fratelli d’Italia, mentre il partito guidato da Giorgia Meloni resta primo ma dà segnali di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sondaggi politici: è testa a testa tra centrodestra e campo largo; Sondaggi, la supermedia del 17 aprile 2026. Calo Forza Italia, crescono PD e FdI; Sondaggi politici: centrodestra e campo largo alla pari; Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni? Centrodestra e campo largo alla pari: Azione e Vannacci essenziali per il voto 2027.

Sondaggi politici, il centrodestra supera il campo largo: FdI, Lega e FI recuperano terrenoIl centrodestra supera il campo largo nell’ultimo sondaggio dell’Agenzia Dire-Tecnè. FdI, Lega e FI recuperano terreno mentre Vannacci resta stabile. Lieve aumento anche per il Pd. Ecco tutti i ... fanpage.it

Sondaggi politici: centrodestra ancora davanti al campo largo, ma il margine è minimoSondaggi politici: il centrodestra resta avanti con il 46,4% delle preferenze, lo 0,3% in più rispetto al 9 aprile. Il campo largo si attesta al 45,1% e perde lo 0,1%. corrierenazionale.it

Sondaggi Politici, il DATO sulla fiducia al Governo Meloni - facebook.com facebook

Sondaggi politici, oggi il centrosinistra vincerebbe le elezioni: Vannacci sale ancora x.com