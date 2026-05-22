Sondaggi politici il centrodestra torna avanti | cala il M5S il campo largo perde slancio

I recenti sondaggi politici mostrano un ritorno in testa del centrodestra, con Fratelli d’Italia che si conferma primo partito. Il Movimento 5 Stelle ha registrato una diminuzione nei consensi, mentre il campo largo ha perso parte dello slancio ottenuto in precedenza. La Supermedia aggiornata evidenzia un recupero complessivo del centrodestra rispetto alle rilevazioni precedenti, indicando una tendenza alla crescita di questa coalizione nei sondaggi più recenti.

La nuova Supermedia conferma Fratelli d'Italia primo partito e registra un recupero del centrodestra nel suo complesso. Il calo del Movimento 5 Stelle pesa invece sugli equilibri del campo largo, che torna leggermente sotto la coalizione di governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)

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EHHH....QUESTI SONDAGGI....!! Sondaggi politici, il centrodestra recupera terreno ma campo largo ancora avanti!! x.com

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