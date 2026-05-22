A Soliera, i dati mostrano che in un anno sono stati spesi più di 5,5 milioni di euro in giochi d’azzardo online. Questa cifra indica un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, mentre si osserva una diminuzione delle sale da gioco tradizionali. Le persone utilizzano sempre più lo smartphone per accedere alle piattaforme di gioco digitale, coinvolgendo in particolare i giovani. L’incremento delle scommesse online ha portato a un cambiamento nel panorama del gioco, con una preponderanza di attività digitali rispetto a quelle fisiche.

? Domande chiave Come influisce lo smartphone sulla spesa dei giovani a Soliera?. Perché il gioco digitale sta superando le sale da gioco fisiche?. Chi sono i professionisti incaricati di intercettare il disagio nelle farmacie?. Come si può contrastare l'aumento delle perdite economiche nelle famiglie?.? In Breve Spesa pro capite nell'Unione Terre d'Argine a 3.020 euro annui per adulto.. Uno studente su sette nelle Terre d'Argine pratica scommesse frequenti.. Vendite Gratta&Vinci superano i 22,8 milioni di euro nell'area nel 2024.. Progetto Un Argine all'azzardo coinvolge psicologa Valeria Lodi e Federconsumatori Modena.. A Soliera il volume dell’azzardo online è cresciuto di oltre 5,5 milioni di euro nel 2024, portando la spesa pro capite per ogni residente adulto a quota 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soliera, l’azzardo digitale esplode: +5,5 milioni di euro in un anno

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