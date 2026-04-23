Previsioni caldo e sole per tutto il weekend Fino a 26° in tutta Italia ma occhio all’escursione termica estrema

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da temperature che arriveranno fino a 26 gradi e da giornate prevalentemente soleggiate. Dopo un periodo di piogge e perturbazioni, il cielo si manterrà sereno almeno fino a domenica, offrendo condizioni ideali per le festività. Tuttavia, si segnala una notevole escursione termica tra le ore più calde e quelle più fresche. Le previsioni indicano un clima tipicamente primaverile in tutto il paese.

Roma, 23 aprile 2026 – Dopo piogge e perturbazioni, il bel tempo torna sull’Italia almeno fino a domenica, regalando una Festa della Liberazione soleggiata e decisamente primaverile. Questo almeno di giorno, con l’arrivo di un’alta pressione nordafricana che porterà temperature fino a 25-26° gradi in tutta la Penisola. Ma, precisa Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature, con minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5°C al Centro-Nord. Anche il vento farà la sua parte nelle prossime ore: correnti settentrionali soffieranno da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, mentre qualche ostinato acquazzone si attarderà tra la Bassa Calabria e la Sicilia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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