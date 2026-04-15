L’Unione Europea ha annunciato l’introduzione di una nuova applicazione per verificare l’età degli utenti online, con l’obiettivo di vietare l’accesso ai social network ai minori di una certa età. Questa decisione mira a ridurre i rischi legati alla navigazione dei giovani sul web. La misura prevede che le piattaforme dovranno adottare nuove tecnologie per controllare l’età degli utenti prima di consentire l’accesso ai contenuti.

L’Europa dichiara guerra ai rischi del web per i minori e lo fa con uno strumento destinato a cambiare le regole: una nuova app per la verifica dell’età online. A presentarla ufficialmente a Bruxelles è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il progetto, già testato in cinque Stati membri tra cui l’Italia, rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per rendere il web un ambiente più sicuro. L’obiettivo è limitare l’accesso dei più giovani a contenuti ritenuti dannosi o inappropriati. Nel suo intervento, von der Leyen ha chiarito la linea politica alla base dell’iniziativa: sottrarre alle grandi piattaforme tecnologiche il controllo sulla crescita digitale dei minori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Social vietati ai minori, arriva l’annuncio Ue: cambia tutto

Notizie correlate

Spagna, social vietati ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni.

Social vietati ai minori? L’Estonia sfida i divieti e punta alle Big TechDurante il forum europeo tenutosi a Barcellona questo venerdì, la ministra dell’Istruzione estone, Kristina Kallas, ha espresso una ferma opposizione...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Stretta sui social ai minori, governo al lavoro con un nuovo ddl: pronto stop per gli under 15; Vietare i social fino ai 14 anni, le mail dei lettori: Sport e socialità per disconnettersi. Bene i divieti ma chi controlla?; Porta a porta - Social vietati ai minori di 15 anni anche in Italia? - Video; Social network vietati ai minori di 15 anni: nel nuovo ddl filtri obbligatori su smartphone e sanzioni per le famiglie.

Social vietati a minori di 14 anni e stop anonimato | Bozza di legge per tutelare bambini dai rischi del webBozza di legge per regolamentare l'uso delle piattaforme web, cosa prevede: obbligo di identificazione con Cie sulle piattaforme e social vietati a minori di 14 anni ... ilsussidiario.net

Social vietati ai minori, arriva l'app Ue: ecco come funziona. Von der Leyen: «Spetta ai genitori crescere i figli, non alle piattaforme»L'Europa dichiara guerra aperta ai rischi del web per i minori e lo fa con una app che promette di cambiare le regole del gioco. La ... msn.com

Social vietati agli under 15: il Governo prepara la stretta con filtri obbligatori e multe salate per i genitori. Scopri come cambierà l'accesso online - facebook.com facebook

Il Veneto anticipa tutti e presenta la proposta di legge: “Social vietati agli under 14 e multe pesanti a chi trasgredisce” x.com