Social vietati ai minori | è pronta l’App europea un green pass dell’età

È pronta un’app europea dedicata ai social network, pensata per verificare l’età degli utenti minori. L’obiettivo è impedire ai ragazzi sotto gli 11 anni di accedere a piattaforme come Instagram e TikTok attraverso autocertificazioni che possono essere facilmente modificate. La nuova applicazione ha l’intento di creare un sistema di controllo più efficace, garantendo che i contenuti siano accessibili solo ai maggiori di età.

Basta undicenni che si fingono ventenni per entrare su Instagram, TikTok o qualsiasi altro social con autocertificazioni facilmente aggirabili. L’Europa accelera. È pronta l’ European Age Verification App ed è, nei fatti, un “green pass” (come quello ai tempi del Covid) ma per l’età. È un sistema che promette di bloccare l’accesso ai minori sui social senza violarne la privacy. Social vietati ai minori? La svolta dell’Unione Europea. Dopo anni di studi e allarmi (1 bambino su 6 è vittima di bullismo online) per la prima volta, Bruxelles non si limita a regolamentare, ma offre una soluzione tecnica concreta. Finora i Paesi si sono mossi in ordine sparso, ma la frammentazione normativa lasciava troppi spazi di manovra: basta cambiare piattaforma o Paese per aggirare i divieti.🔗 Leggi su Panorama.it

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