Smokey eye cioccolato incarnato luminoso e labbra nude | la ricetta perfetta per il make-up all’italiana L’ispirazione? Monica Bellucci a Cannes nel 1997

Il look ispirato a Monica Bellucci al Festival di Cannes nel 1997 prevede uno smoky eye cioccolato, un incarnato luminoso e labbra nude, creando un risultato elegante e naturale. La scena del make-up italiano si arricchisce di questa combinazione di colori e stili, che si rifanno alla celebre attrice. Monica Bellucci, nata nel 1964, è riconosciuta come un’icona di sensualità discreta. La sua immagine continua ad influenzare le tendenze di bellezza e stile in Italia.

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