Smokey eye cioccolato incarnato luminoso e labbra nude | la ricetta perfetta per il make-up all’italiana L’ispirazione? Monica Bellucci a Cannes nel 1997
Il look ispirato a Monica Bellucci al Festival di Cannes nel 1997 prevede uno smoky eye cioccolato, un incarnato luminoso e labbra nude, creando un risultato elegante e naturale. La scena del make-up italiano si arricchisce di questa combinazione di colori e stili, che si rifanno alla celebre attrice. Monica Bellucci, nata nel 1964, è riconosciuta come un’icona di sensualità discreta. La sua immagine continua ad influenzare le tendenze di bellezza e stile in Italia.
Quando si parla di dive italiane è impossibile non pensare a Monica Bellucci. Classe 1964 (61 anni, per chi si stesse chiedendo Monica Bellucci età), oggi continua a essere il simbolo di un fascino sensuale e mai ostentato. Una bellezza mediterranea che, negli anni, è diventata riconoscibile ovunque. E mentre cresce l’attesa per il ritorno sulla Croisette venerdì 22 maggio, in occasione della première del film Histoires de la nuit di Léa Mysius al Festival di Cannes 2026, noi non possiamo fare a meno di pensare a uno dei momenti più memorabili della sua carriera. Parliamo della sua apparizione al Cannes Film Festival del 1997. Ancora oggi, cercando “Monica Bellucci Cannes” o “Monica Bellucci oggi”, compaiono quelle immagini senza tempo. 🔗 Leggi su Amica.it
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