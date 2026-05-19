Labbra nude freddissime e matita nera | Bella Hadid a Cannes sgancia la combo perfetta per un make up look sexy ma effortless
Sul red carpet del Festival di Cannes, Bella Hadid ha attirato l’attenzione con un trucco semplice ma d’effetto. Le sue labbra nude e fredde si sono alternate a una linea di matita nera, creando un look che combina sensualità e naturalezza. La modella ha scelto un trucco che mette in risalto i lineamenti senza eccessi, dando un tocco di eleganza disinvolta. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei fotografi, confermando ancora una volta il suo ruolo tra le protagoniste della manifestazione.
Il red carpet del Festival di Cannes è da sempre il barometro assoluto delle tendenze beauty, ma quando c’è di mezzo Bella Hadid, le regole del gioco vengono istantaneamente riscritte. No ai classici rossetti rossi demodè o gli smokey eyes pesantemente strutturati: la supermodella ha incantato la Croisette sfoggiando un beauty look che è già diventato l’ossessione assoluta della stagione. La parola d’ordine? Sensualità effortless, con un tocco di irresistibile nostalgia. Visualizza questo post su Instagram Il trionfo della matita nera e l’estetica Y2K. Il fulcro magnetico dello sguardo di Bella è interamente incentrato su un grande classico che sta vivendo un prepotente, e attesissimo, rinascimento: la matita nera. 🔗 Leggi su Dilei.it
The Adventure of the Blue Carbuncle | The Adventures of Sherlock Holmes
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