Labbra nude freddissime e matita nera | Bella Hadid a Cannes sgancia la combo perfetta per un make up look sexy ma effortless

Sul red carpet del Festival di Cannes, Bella Hadid ha attirato l’attenzione con un trucco semplice ma d’effetto. Le sue labbra nude e fredde si sono alternate a una linea di matita nera, creando un look che combina sensualità e naturalezza. La modella ha scelto un trucco che mette in risalto i lineamenti senza eccessi, dando un tocco di eleganza disinvolta. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei fotografi, confermando ancora una volta il suo ruolo tra le protagoniste della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui