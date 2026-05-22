slow wedding nel 2026 il matrimonio diventa lento

Nel 2026, i matrimoni adotteranno il modello dello slow wedding, un approccio che privilegia la calma e l’autenticità rispetto alle tradizioni più rigide e formali del passato. La tendenza si concentra su momenti più rilassati, con un’attenzione maggiore alla qualità dell’esperienza condivisa tra gli sposi e gli invitati, piuttosto che su dettagli di lusso o tappe prestabilite. Questa evoluzione riflette l’applicazione del concetto di slow living anche nel settore dei matrimoni.

La filosofia dello slow living investe anche i matrimoni. Se in passato le celebrazioni nuziali erano all’insegna di lusso e di rigide tappe da seguire, oggi si preferisce prestare maggior attenzione all’esperienza autentica della coppia e degli invitati. Slow wedding non è tuttavia sinonimo di matrimonio piccolo o economico: l’idea centrale è fare meno cose, ma più significative, così che sia gli sposi che i loro invitati abbiano modo di godere al massimo dell’esperienza. Per quanto variegate possano essere questo tipo di cerimonie, ci sono alcune caratteristiche comuni piuttosto semplici da individuare. Caratteristiche tipiche dello slow wedding. 🔗 Leggi su Dilei.it

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