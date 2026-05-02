Il prossimo 5 settembre, i noti youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia si sposeranno ufficialmente durante il Wedding Show. Le nozze sono state annunciate attraverso le pubblicazioni di matrimonio, confermando il loro impegno di fronte alle autorità competenti. La cerimonia si terrà in una location dedicata all’evento, con la presenza di amici e familiari. I due influencer hanno condiviso sui social le immagini delle pubblicazioni, che attestano la validità legale dell’unione.

Sofì e Luì si giureranno dunque amore eterno, durante il loro The Wedding Show, di fronte a un ufficiale di stato civile, figura necessaria per dare valore legale all'unione. D'altronde Calagna già in un’intervista rilasciata a RTL 102.5, replicando a chi accusava il duo di aver organizzato le nozze-show per ragioni puramente commerciali, aveva chiarito: «Sfatiamo questo mito: il matrimonio è vero. Molti pensavano fosse solo uno spettacolo, una sorta di rito finto inserito nella scaletta. In realtà faremo lo show e, a un certo punto, arriverà un funzionario del Comune. Noi leggeremo le nostre promesse e diremo il grande sì, in diretta».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Me contro Te firmano le pubblicazioni di nozze: il Wedding Show sarà «un matrimonio vero»

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