Il movimento slow-food è nato come reazione contro i ritmi frenetici e la standardizzazione della produzione alimentare derivanti dallo sviluppo industriale. Fin dall’origine, si è opposto alla logica di velocità e massificazione che caratterizza il settore alimentare, promuovendo invece la tutela delle tradizioni e della qualità dei prodotti locali. La sua nascita ha avuto come obiettivo quello di proporre un approccio più consapevole e rispettoso nei confronti del cibo, contrastando le pratiche che favoriscono la rapidità a scapito della genuinezza.

Dall'archivio Una proposta rivolta a tutti coloro che vogliono vivere meglio. Dall'edizione di martedì 3 novembre 1987 Dall'archivio Una proposta rivolta a tutti coloro che vogliono vivere meglio. Dall'edizione di martedì 3 novembre 1987 Questo secolo è nato, sul fondamento di una falsa interpretazione della civiltà industriale, sotto il segno del dinamismo e dell’accelerazione: mimeticamente, l’uomo inventa la macchina che deve sollevarlo dalla fatica, ma al tempo stesso adotta ed eleva la macchina a modello ideale e comportamentale di vita. Ne è derivata una sorta di autofagia, che ha ridotto l’homo sapiens a una specie in via di estinzione, in una mostruosa ingestione e digestione di sé. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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