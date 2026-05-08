Slow Tour 2026 | alla scoperta delle Terre del Vescovado con Slow Food

Nel 2026, tornano gli eventi di “Slow Tour”, i Laboratori del Gusto organizzati dalle Terre del Vescovado in collaborazione con Slow Food Bergamo, Valli Orobiche e Bassa Bergamasca. Durante gli appuntamenti si potranno assaporare birre artigianali, confetture e vini locali, con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio. Gli eventi si svolgeranno in diverse location della zona, coinvolgendo produttori e appassionati di gastronomia.

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Birre artigianali, confetture, vini e sapori del territorio. Tornano anche nel 2026 gli appuntamenti di “Slow Tour”, i Laboratori del Gusto promossi da Terre del Vescovado in collaborazione con Slow Food Bergamo, Valli Orobiche e Bassa Bergamasca. Cinque nuovi incontri accompagneranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei prodotti, delle tradizioni e delle realtà produttive delle Terre del Vescovado, attraverso esperienze sensoriali guidate dedicate al cibo “Buono, Pulito e Giusto”. Un’occasione per conoscere da vicino sapori autentici, storie, materie prime e luoghi in cui nascono le eccellenze del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Eccellenze del territorio e presidi slow food: si va alla scoperta delle produzioni di raviggiolo Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La Slow Wine Coalition al Mevania Wine Festival 2026; Primavera sul Lago di Garda, da Sirmione al Vittoriale: la guida slow 2026 che non ti aspetti; BlaxTARLINES KUMASI. SLOW DOWN: C?A?T?T?L?E? ? BATTLE AHEAD - Mostra - Venezia - Arsenale; Giugno Slow 2026 si apre con Vite e Vite: tre giorni di vino naturale, biodiversità e vignaioli a La Maddalena. Slow Tour, torna il viaggio nelle terre del Grana PadanoDESENZANO – Dal 23 ottobre torna su RETE 4 Slow Tour Padano: la seconda serie del programma di Patrizio Roversi su agricoltura, prodotti e territorio, che andrà in onda il sabato alle 15.30 e in ... vocedimantova.it Italia Slow Tour. . Il 10 maggio è la Festa della mamma e abbiamo pensato a una maratona speciale! "In viaggio con mia figlia" è innanzitutto il racconto del viaggio in Italia di una mamma in compagnia di sua figlia – Syusy con Zoe – per esplorare l’Italia che facebook