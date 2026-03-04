Nutrire la Salute | l' Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole l’evento con Slow Food e Slow Medicine

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ad Arezzo si svolge un evento organizzato dalla sezione locale della FIDAPA BPW Italy, che coinvolge Slow Food e Slow Medicine. L’incontro pubblico si concentra sul benessere femminile, sulla prevenzione e sull’importanza di prendersi cura del tempo. La manifestazione si svolge il 4 marzo 2026 e mira a promuovere un approccio consapevole alla salute femminile.

Arezzo, 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Arezzo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) promuove un incontro pubblico dedicato al benessere femminile, alla prevenzione e al valore del tempo. L’evento, dal titolo "Nutrire la Salute: l'Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole", si terrà il prossimo 8 marzo al Menchetti al parco Pertini ale 18,30 e vedrà il coinvolgimento di due importanti realtà nazionali: Slow Food e Slow Medicine. Ad aprire la serata sarà Elena Mariottini, Presidente di FIDAPA BPW Sezione di Arezzo, che introdurrà il senso dell’iniziativa: un invito alla cittadinanza a riflettere su come stili di vita consapevoli possano ridurre la medicalizzazione eccessiva del corpo femminile e restituire centralità alla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

