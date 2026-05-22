Nell’ultima stagione di SkyMed 4, Lauren Lee Smith interpreta il ruolo del Capitano Riley, un personaggio che si distingue per il suo carattere audace. In un’intervista, l’attrice ha spiegato che, oltre alla sfida di interpretare un ruolo complesso, ha dovuto affrontare anche la propria timidezza. La sua carriera include esperienze in serie come CSI e Frankie Drake Mysteries, e questa nuova partecipazione rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso nel genere medical drama ambientato in quota.

La nostra intervista a Lauren Lee Smith: da CSI e Frankie Drake Mysteries a new entry di SkyMed 4, i segreti del medical drama ad alta quota. Voli d'emergenza, decisioni da prendere in una frazione di secondo e un cast ad altissima tensione: la nuova stagione di SkyMed conferma la serie come uno dei titoli più verticali e avvincenti del catalogo streaming, per un genere che il pubblico ha dimostrato di amare e seguire con passione. Per capire cosa ci attende nei nuovi episodi, abbiamo incontrato una delle new entry della quarta stagione, arrivata su Paramount+. Nella nostra intervista, Lauren Lee Smith ci racconta come ha costruito la leadership del suo Capitano Riley e cosa abbia provato a entrare in un cast così consolidato e a recitare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - SkyMed 4, Lauren Lee Smith: "Il Capitano Riley? Audace, ma la vera sfida è stata vincere la mia timidezza"

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