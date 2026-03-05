Blind | Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica | ho sofferto tanto ma Sanremo è stata la mia rinascita

Il cantante delle Nuove Proposte di Sanremo ha raccontato di aver perso i contatti con sua madre per quattro anni, di aver chiuso i rapporti con la musica e di aver sofferto molto. Dopo aver partecipato a X Factor, si è fidato di persone sbagliate, ma l’esperienza a Sanremo gli ha dato una nuova speranza. Questa è la prima volta che condivide pubblicamente il suo difficile percorso.

In che fase della vita è? «Una fase di rinascita. Mia madre dice sempre che sono una fenice perché riesco sempre a rinascere dalle ceneri e a librarmi in aria». Cosa ha causato quelle ceneri? «Il mio passato. Se prima di X Factor ho combattuto con la droga, dopo il programma mi sono scontrato con nuove ombre: mi sono fidato delle persone sbagliate». Racconti. «Era il periodo del Covid, tant’è che non sono riuscito a vivere fino in fondo il mio successo perché non potevo né tenere concerti né incontrare i fan. Le persone che mi erano intorno mi dicevano che avrei dovuto lasciare Perugia per trasferirmi a Milano perché era la città giusta per fare musica e stringere contatti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

