Ermal Meta ha commentato le reazioni alla sua canzone a Sanremo, affermando che non è stata compresa e ha ricevuto molte critiche. Ha aggiunto che si sente orgoglioso del messaggio di Adriano Celentano, citato da lui stesso. Il cantante ha anche annunciato che chiuderà il suo tour nei club il 23 maggio a Napoli. A partire dall’1 giugno, Meta ha intenzione di riprendere le esibizioni con altri concerti in programma.

“Chiuderò il tour nei club il 23 maggio a Napoli, ma dall’1 giugno sarò di nuovo in pista con altri concerti, stavolta all’aperto”: Ermal Meta si racconta al Messaggero e annuncia anche nuove date, tra cui il concerto del 7 agosto al Castello di Santa Severa e il ritorno alla Notte della Taranta il 22 agosto come Maestro Concertatore. Ma nell’intervista il cantautore torna anche sul passato, soprattutto su Sanremo e sulla sua “Stella Stellina”, il brano in gara che parla di una bambina vittima di un bombardamento a Gaza. “Penso che non solo non sia stata compresa, ma che sia stata anche bersagliata di critiche”, dice Meta che parla soprattutto di “addetti ai lavori ed esponenti della politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia canzone a Sanremo non solo non è stata compresa ma è stata anche bersagliata di critiche. Mi riempie però di orgoglio il messaggio di Adriano Celentano”: così Ermal Meta

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