Ender’s Game stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del film sci-fi con Harrison Ford

Stasera, lunedì 23 marzo alle 21.20 su Rai 4 va in onda il film tratto dal romanzo cult di Orson Scott Card. Il film racconta la storia di Andrew "Ender" Wiggin, bambino prodigio addestrato a combattere alieni. L'appuntamento con la grande fantascienza torna protagonista nel lunedì sera di Rai 4. Per il ciclo The Sci-fi Zone, oggi 23 marzo alle 21:20, va in onda Ender's Game, l'adattamento cinematografico del romanzo cult di Orson Scott Card che ha ridefinito il genere young adult e distopico. La trama di Ender's Game: un futuro in pericolo Ambientato in un futuro cupo e tecnologico, il film racconta la storia di Andrew "Ender" Wiggin, un bambino prodigio scelto per partecipare a un programma segreto del governo, volto a preparare giovani talenti a diventare soldati capaci di difendere la Terra dall'attacco di una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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