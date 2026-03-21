Ex Ilva Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero asset

Da ilsole24ore.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo indiano Jindal ha presentato una proposta vincolante ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia per acquisire l’intero asset dell’ex Ilva. La proposta è stata comunicata in un momento in cui si stanno definendo le future strategie di gestione e vendita dell’acciaieria. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sui termini dell’offerta o sui tempi di eventuale accordo.

Una proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva è stata presentata ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia dal gruppo indiano Jindal. La proposta sarebbe paragonabile a quella del fondo americano Flacs e potrebbe cambiare il confronto in atto per la vendita della società italiana. Negli ultimi giorni sarebbero stati chiesti al gruppo Flacs integrazioni sostanziali alla proposta per quanto riguarda due aspetti: da una parte sul piano industriale, dall’altra sulla solidità finanziaria alla luce degli investimenti che serviranno in futuro per l’acquisto di forni elettrici e per le bonifiche previste. Il fondo americano avrebbe però detto di aver bisogno di ulteriore tempo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

ex ilva jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l8217intero asset
© Ilsole24ore.com - Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero asset

Articoli correlati

Leggi anche: Ex Ilva, Jindal torna in partita

Leggi anche: Ex Ilva, torna in pista Jindal, Urso conferma: incontrati i vertici

Una raccolta di contenuti su Ex Ilva Jindal avanza una proposta...

Temi più discussi: Ex Ilva, la scelta al ribasso: da Flacks e Jindal solo due mini offerte; Ilva, manifestazione d’interesse da Jindal. Urso: Confronto con quella di Flacks; Ex Ilva, il gruppo indiano Jindal in corsa per l'acciaieria. Urso: Piano ambizioso; Ex Ilva, Flacks all’attacco: L’offerta Jindal? Un suicidio per l’Italia. Ipotesi tandem sempre più lontana.

ex ilva jindal avanzaIndiani per Ilva. Jindal avanza una proposta vincolanteJindal, il gruppo indiano candidatosi a rilevare l'intero asset dell'ex Ilva, ha presentato nelle scorse ore ai commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia una proposta vincolante. Lo si apprende da fo ... huffingtonpost.it

ex ilva jindal avanzaJindal avanza proposta vincolante per rilevare l'ex IlvaUna proposta vincolante per rilevare l'intero asset dell'ex Ilva è stata presentata ieri ai commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. (ANSA) ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.