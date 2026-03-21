Ex Ilva Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero asset

Il gruppo indiano Jindal ha presentato una proposta vincolante ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia per acquisire l’intero asset dell’ex Ilva. La proposta è stata comunicata in un momento in cui si stanno definendo le future strategie di gestione e vendita dell’acciaieria. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sui termini dell’offerta o sui tempi di eventuale accordo.

Una proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva è stata presentata ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia dal gruppo indiano Jindal. La proposta sarebbe paragonabile a quella del fondo americano Flacs e potrebbe cambiare il confronto in atto per la vendita della società italiana. Negli ultimi giorni sarebbero stati chiesti al gruppo Flacs integrazioni sostanziali alla proposta per quanto riguarda due aspetti: da una parte sul piano industriale, dall’altra sulla solidità finanziaria alla luce degli investimenti che serviranno in futuro per l’acquisto di forni elettrici e per le bonifiche previste. Il fondo americano avrebbe però detto di aver bisogno di ulteriore tempo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero asset Articoli correlati Leggi anche: Ex Ilva, Jindal torna in partita Leggi anche: Ex Ilva, torna in pista Jindal, Urso conferma: incontrati i vertici Una raccolta di contenuti su Ex Ilva Jindal avanza una proposta... Temi più discussi: Ex Ilva, la scelta al ribasso: da Flacks e Jindal solo due mini offerte; Ilva, manifestazione d’interesse da Jindal. Urso: Confronto con quella di Flacks; Ex Ilva, il gruppo indiano Jindal in corsa per l'acciaieria. Urso: Piano ambizioso; Ex Ilva, Flacks all’attacco: L’offerta Jindal? Un suicidio per l’Italia. Ipotesi tandem sempre più lontana. Indiani per Ilva. Jindal avanza una proposta vincolanteJindal, il gruppo indiano candidatosi a rilevare l'intero asset dell'ex Ilva, ha presentato nelle scorse ore ai commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia una proposta vincolante. Lo si apprende da fo ... huffingtonpost.it Jindal avanza proposta vincolante per rilevare l'ex IlvaUna proposta vincolante per rilevare l'intero asset dell'ex Ilva è stata presentata ieri ai commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. (ANSA) ... ansa.it Luigi Abbate - Personaggio pubblico. . Sentenza di risarcimento per alcuni ex dipendenti ILVA: ce ne parla l'avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA). facebook "Il rilancio dell'ex ILVA è una priorità assoluta non solo per il territorio, ma per l’intero sistema Paese". E’ questo il messaggio che Il Presidente @Simone1bettini ha ribadito oggi a #Taranto in conferenza stampa insieme ai vertici di #ConfindustriaTaranto. x.com