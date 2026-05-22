Sinner ‘inizia’ il Roland Garros | l’allenamento con Baez e la strategia di Jannik
Il torneo di Roland Garros 2026 prende il via a Parigi con l'inizio delle attività degli atleti. Venerdì 22 maggio, il tennista italiano ha svolto un allenamento nel capoluogo francese insieme all'argentino Sebastian Baez. L'evento segna l'apertura dell'impegno di Sinner nel torneo, che vede coinvolta anche la sua preparazione fisica e strategica in vista delle prossime partite. La giornata ha visto il giocatore concentrato sul campo, con sessioni di allenamento dedicate alla tecnica e alla tattica.
(Adnkronos) – Inizia l'avventura di Jannik Sinner a Parigi, per il Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 22 maggio, per il fuoriclasse azzurro è previsto un allenamento nella capitale francese con l'argentino Sebastian Baez. Una scelta, quella di Jannik, pensata per utilizzare le caratteristiche del terraiolo sudamericano per aumentare il ritmo e l'intensità in campo, a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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