Sinner ‘inizia’ il Roland Garros | l’allenamento con Baez e la strategia di Jannik

Il torneo di Roland Garros 2026 prende il via a Parigi con l'inizio delle attività degli atleti. Venerdì 22 maggio, il tennista italiano ha svolto un allenamento nel capoluogo francese insieme all'argentino Sebastian Baez. L'evento segna l'apertura dell'impegno di Sinner nel torneo, che vede coinvolta anche la sua preparazione fisica e strategica in vista delle prossime partite. La giornata ha visto il giocatore concentrato sul campo, con sessioni di allenamento dedicate alla tecnica e alla tattica.

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