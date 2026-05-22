Il tennista numero uno del mondo affronterà il suo primo match al Roland Garros martedì, sfidando un giocatore francese che ha ottenuto una wildcard. La partita si svolgerà sotto il caldo tipico di Parigi, che potrebbe influenzare le prestazioni di entrambi. L'incontro rappresenta il debutto ufficiale sulla terra battuta per questa stagione nel torneo francese. Il pubblico attende con interesse questa sfida, che si svolgerà nel rispetto del calendario previsto.

Martedì 26 maggio. Questa la data che ogni appassionato italiano dovrà segnare in rosso sul calendario: l'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. L'azzurro aprirà la sua campagna parigina, contro la wildcard di casa Clement Tabur, nell'ultimo giorno dedicato ai primi turni. La parte alta del tabellone maschile, con quella bassa femminile, scenderà infatti in campo tra lunedì e martedì. Mentre i match della parte bassa del tabellone maschile, quella di Zverev e Djokovic, e alta del tabellone femminile, apriranno il torneo tra domenica e lunedì. Sia il tedesco, contro Bonzi, che Nole contro Mpetshi Perricard, giocheranno già nel primo giorno di torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner debutta martedì con Tabur. L'unico pericolo? La calura di Parigi

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