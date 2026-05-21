A 26 anni, il giocatore francese che affronta Sinner a Parigi ha recentemente vinto un torneo Challenger ad aprile e si trova al numero 165 del ranking mondiale. È diventato noto anche per aver vinto in doppio nel torneo junior agli US Open grazie a una wild card. La sua carriera si è sviluppata in modo stabile negli ultimi anni, portandolo a confrontarsi con alcuni dei migliori tennisti del circuito ATP. La partita contro Sinner rappresenta una delle tappe più significative del suo percorso nel torneo parigino.

La più bella settimana della carriera di Clement Tabur inizia con un malinteso. O meglio, con una scoperta dell’ultimo minuto: il classe 2000 è lì che sta programmando qualche giorno di vacanza con la fidanzata, poi si accorge di essere entrato nel tabellone delle qualificazioni a Metz. Uno dei tornei del cuore, col caldo pubblico di casa a fare il tifo. È il novembre 2025 e Tabur non ha mai vinto un incontro a livello Atp. Ma sul veloce indoor di Metz prende l’abitudine: passa indenne i turni di qualificazione, poi batte un top 100 come Kovacevic e si ripete agli ottavi contro Blockx. A fine partita gli viene da ridere: “Di solito il giovedì vado in vacanza, ecco perché oggi c’era poca gente sugli spalti con me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La wild card e l'Us Open vinto in doppio da junior: chi è Tabur, l'avversario di Sinner a Parigi

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