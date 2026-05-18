Durante una puntata di TennisMania dedicata all’ATP Masters 1000 di Roma, si è discusso della possibilità che il tennista possa partecipare al Roland Garros, ipotizzando come questa scelta potrebbe influenzare la sua carriera. Sono stati menzionati alcuni potenziali problemi legati agli imprevisti che potrebbero insorgere durante il torneo. La conversazione si è concentrata sul ruolo di questa partecipazione nel cambiare la storia del tennis, senza approfondire dettagli personali o di altre competizioni.

Il dominio di Sinner negli ultimi tornei: “Sinner è detentore di sei tornei Masters 1000, che ha vinto consecutivamente, ed aggiungiamoci anche le ATP Finals: siamo di fronte a qualcosa di inimmaginabile, fantastico. Siamo arrivati a contare i giochi che perde sul suo servizio: 16 in 34 vittorie consecutive, di cosa stiamo parlando? Siamo ancora all’inizio, perché l’appetito vien mangiando: ci sono tutti i presupposti per fare una cosa alla Rafael Nadal, vincere i tre 1000 sulla terra ed andare a Parigi con una quota di 1,28. Questo è il segnale della grandezza di Sinner: abbiamo visto una versione del n.1 in gestione. La superiorità rispetto a Ruud è emersa in maniera evidente, a volte può essere più evidente con un 6-4, 6-4 che con un 6-1, 6-1“. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner al Roland Garros può cambiare la storia del tennis. L’avversario? I possibili inconvenienti”

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Monte Carlo 2026 p. 6: Sinner e la terra promessa!

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