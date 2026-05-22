Sicurezza urbana fari puntati sul presidente del consiglio comunale Si accorge solo oggi dell' emergenza

A Mondragone si aprono discussioni accese sulla gestione della sicurezza urbana, con particolare attenzione alle recenti iniziative del Consiglio comunale. Un consigliere ha criticato pubblicamente il presidente del Consiglio comunale, accusandolo di essersi reso conto solo ora della situazione di emergenza in città. La proposta di istituire una Consulta per la sicurezza urbana ha suscitato reazioni contrastanti tra gli amministratori, alimentando il confronto tra le varie forze politiche presenti nell’assemblea locale.

Si accende il dibattito politico a Mondragone sul tema della sicurezza urbana. A intervenire con toni durissimi è Antonio Belli, che attacca apertamente il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Corvino dopo la proposta relativa all’attivazione di una Consulta per la sicurezza urbana.Secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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