Sicurezza nelle scuole | premi in denaro per i migliori progetti lucani

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In regione lucana, sono stati annunciati premi in denaro destinati alle scuole che presenteranno i migliori progetti sulla sicurezza. La selezione avverrà tramite un bando pubblico, con i fondi destinati a sostenere iniziative concrete all’interno degli istituti scolastici vincitori. Le scuole partecipanti devono presentare proposte che riguardino aspetti di prevenzione e tutela degli studenti, con l’obiettivo di migliorare gli ambienti scolastici. I fondi assegnati verranno impiegati esclusivamente per le attività e le attrezzature relative ai progetti approvati.

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? Punti chiave Quali scuole lucane vinceranno i premi in denaro per la sicurezza?. Come verranno utilizzati concretamente i fondi assegnati agli istituti vincitori?. Chi sono gli studenti che hanno ideato i progetti più innovativi?. Perché il concorso si è esteso da Matera a tutta la Basilicata?.? In Breve Cerimonia prevista lunedì 25 maggio 2026 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.. Progetto nato dal suggerimento del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Matera.. Partecipazione estesa a tutte le classi IV e V degli istituti lucani.. Premi in denaro per i primi tre istituti destinati a miglioramenti infrastrutturali.. Lunedì 25 maggio 2026 alle ore 9:30, la Sala Conferenze del Polo Bibliotecario in via don Minozzi a Potenza ospiterà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso di idee Pensa, Valuta, Agisci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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