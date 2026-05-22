Sicurezza nelle scuole | premi in denaro per i migliori progetti lucani

In regione lucana, sono stati annunciati premi in denaro destinati alle scuole che presenteranno i migliori progetti sulla sicurezza. La selezione avverrà tramite un bando pubblico, con i fondi destinati a sostenere iniziative concrete all’interno degli istituti scolastici vincitori. Le scuole partecipanti devono presentare proposte che riguardino aspetti di prevenzione e tutela degli studenti, con l’obiettivo di migliorare gli ambienti scolastici. I fondi assegnati verranno impiegati esclusivamente per le attività e le attrezzature relative ai progetti approvati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali scuole lucane vinceranno i premi in denaro per la sicurezza?. Come verranno utilizzati concretamente i fondi assegnati agli istituti vincitori?. Chi sono gli studenti che hanno ideato i progetti più innovativi?. Perché il concorso si è esteso da Matera a tutta la Basilicata?.? In Breve Cerimonia prevista lunedì 25 maggio 2026 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.. Progetto nato dal suggerimento del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Matera.. Partecipazione estesa a tutte le classi IV e V degli istituti lucani.. Premi in denaro per i primi tre istituti destinati a miglioramenti infrastrutturali.. Lunedì 25 maggio 2026 alle ore 9:30, la Sala Conferenze del Polo Bibliotecario in via don Minozzi a Potenza ospiterà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso di idee Pensa, Valuta, Agisci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza nelle scuole: premi in denaro per i migliori progetti lucani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Masters from all schools gather in an arena to fight for the title of the worlds best! Sullo stesso argomento Cultura d'impresa nelle scuole, Confindustria Catania premia i migliori progetti degli studentiSi terrà domani, mercoledì 22 aprile, la giornata conclusiva de “L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria... Sicurezza nelle scuole: OPI Arezzo premia 100 operatori del progetto "Sicurezza 0-6"Arezzo, 23 marzo 2026 – Cento tra insegnanti e collaboratori scolastici pronti a intervenire in caso di emergenza, trasformando le scuole del... Sicurezza a scuola, l’ANP: attestato di formazione generale come requisito di accesso per GPS e graduatorie terza fascia ATACon l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, torna al centro il tema degli obblighi formativi nelle scuole. L’Accordo, approvato ai sens ... orizzontescuola.it Sicurezza nelle scuole: consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati del progetto Sicurezza 0-6Arezzo, 25 marzo 2026 – Sicurezza nelle scuole: consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati del progetto Sicurezza 0-6 e i Bollini di Cardioprotezione per le scuole aderenti al progetto. lanazione.it