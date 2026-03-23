Sicurezza nelle scuole | OPI Arezzo premia 100 operatori del progetto Sicurezza 0-6

Arezzo, 23 marzo 2026 – Cento tra insegnanti e collaboratori scolastici pronti a intervenire in caso di emergenza, trasformando le scuole del territorio in presidi di primo soccorso. Si conclude con un importante traguardo il percorso formativo del Progetto “Sicurezza 0-6”, promosso dall’ Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo. L’appuntamento La cerimonia di consegna degli attestati si terrà martedì 24 marzo 2026, alle ore 16:15, presso la Sala Riunioni di Palazzo Fossombroni (Piazza San Domenico, Arezzo). Alla presenza del Vicesindaco Lucia Tanti, verranno premiati i partecipanti che hanno completato con successo il training sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e sull'utilizzo del defibrillatore (BLSD). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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