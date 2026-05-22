Sicurezza idraulica in corso diversi interventi del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni

Nel territorio a sud di Anagni, il Consorzio di Bonifica sta portando avanti vari lavori di manutenzione idraulica ordinaria. Questi interventi sono parte del piano di manutenzione pubblica approvato dalla Legge Regionale 5398, e riguardano principalmente opere di controllo e miglioramento delle strutture idrauliche esistenti. Le operazioni sono in corso con l’obiettivo di garantire il funzionamento regolare dei sistemi di gestione delle acque e prevenire eventuali criticità legate a esondazioni o perdite.

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