Sicurezza Idraulica a Castelnuovo Rangone interventi sui torrenti Tiepido e Nizzola

Sicurezza idraulica al centro di alcuni significativi interventi che interessano l’area di Castelnuovo Rangone e la frazione di Cavidole. Si è concluso da poche settimane la prima parte dell’intervento eseguito dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per garantire la funzionalità idraulica dei torrenti Tiepido e Nizzola e ridurre il rischio di esondazioni. I lavori di ripristino dell’officiosità idraulica – ovvero la capacità di convogliare in modo efficiente le acque di piena, garantendo il deflusso a valle – del Tiepido e dei suoi affluenti nei tratti danneggiati sul territorio, tra gli altri, di Castelnuovo, hanno comportato un investimento di 300mila euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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