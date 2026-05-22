Un'azienda specializzata nella gestione dei dati ha annunciato di aver protetto 8,5 gigawatt di impianti fotovoltaici distribuiti in tutta l'Unione Europea. La protezione riguarda sistemi che monitorano e controllano le installazioni solari, contribuendo alla sicurezza della rete elettrica. La questione della sovranità tecnologica è centrale per garantire il funzionamento stabile di questi impianti e prevenire rischi di attacchi informatici o malfunzionamenti. La gestione dei dati si rivela quindi un elemento chiave per la sicurezza energetica dell'area.

? Punti chiave Come può la gestione dei dati proteggere la rete elettrica europea?. Perché la sovranità tecnologica è fondamentale per la stabilità degli impianti?. Cosa accade se i dati energetici finiscono su server extra-europei?. Come si integra la sicurezza informatica con l'efficienza del fotovoltaico?.? In Breve Oltre 1.000.000 di impianti installati con capacità di storage superiore a 3 GWh.. Rete distributiva composta da 5.000 installatori certificati e 35 partner commerciali.. Averaldo Farri coordina la divisione Green Innovation per la gestione dei dati.. Server dedicati in Europa garantiscono la conformità normativa al regolamento GDPR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza energetica: Zucchetti protegge 8,5 GW di fotovoltaico UE

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