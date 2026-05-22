Sicurezza energetica | Zucchetti protegge 8,5 GW di fotovoltaico UE
Un'azienda specializzata nella gestione dei dati ha annunciato di aver protetto 8,5 gigawatt di impianti fotovoltaici distribuiti in tutta l'Unione Europea. La protezione riguarda sistemi che monitorano e controllano le installazioni solari, contribuendo alla sicurezza della rete elettrica. La questione della sovranità tecnologica è centrale per garantire il funzionamento stabile di questi impianti e prevenire rischi di attacchi informatici o malfunzionamenti. La gestione dei dati si rivela quindi un elemento chiave per la sicurezza energetica dell'area.
? Punti chiave Come può la gestione dei dati proteggere la rete elettrica europea?. Perché la sovranità tecnologica è fondamentale per la stabilità degli impianti?. Cosa accade se i dati energetici finiscono su server extra-europei?. Come si integra la sicurezza informatica con l'efficienza del fotovoltaico?.? In Breve Oltre 1.000.000 di impianti installati con capacità di storage superiore a 3 GWh.. Rete distributiva composta da 5.000 installatori certificati e 35 partner commerciali.. Averaldo Farri coordina la divisione Green Innovation per la gestione dei dati.. Server dedicati in Europa garantiscono la conformità normativa al regolamento GDPR. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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