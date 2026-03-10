Lombardia | obiettivo fotovoltaico scende a 10 GW

La Regione Lombardia ha annunciato un nuovo obiettivo per l’energia solare, fissando a 10 gigawatt la capacità installata di impianti fotovoltaici entro il 2030. Questa decisione rappresenta una riduzione rispetto alle precedenti stime e mira a rivedere le proprie ambizioni nel settore energetico. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.

La Regione Lombardia ha appena ridimensionato le proprie ambizioni energetiche, fissando un nuovo obiettivo di 10 GW per il fotovoltaico entro il 2030. Questa decisione, presa dalla Giunta regionale guidata dagli assessori Maione, Sertori e Beduschi, segna un calo rispetto ai 12 GW previsti in precedenza, giustificato dalla necessità di proteggere il suolo agricolo. Il contesto internazionale è critico: con i prezzi delle fonti fossili in forte ascesa a causa dell’instabilità nel Medio Oriente, la scelta di frenare lo sviluppo rinnovabile appare controcorrente agli occhi degli osservatori. Mentre la Regione punta a limitare gli impianti a terra, le associazioni ambientaliste sottolineano il paradosso di tutelare i campi mentre si assiste all’espansione di poli logistici e data center che cementificano il territorio in modo irreversibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: obiettivo fotovoltaico scende a 10 GW Articoli correlati 3,15 miliardi per fotovoltaico sui tetti agricoli: domande dal 10Il 10 marzo 2026 aprirà ufficialmente la procedura per il bando agrisolare 2026, con un plafond complessivo di 3,15 miliardi di euro. Leggi anche: Bari nella top 10 italiana del fotovoltaico: è la settima provincia per numero di nuovi impianti IL BESTIONE 10kW #fotovoltaico #faidate #perte Tutto quello che riguarda Lombardia obiettivo fotovoltaico scende... Discussioni sull' argomento Energie rinnovabili, la Lombardia frena: l’obiettivo fotovoltaico scende a 10 GW; Incentivi Fotovoltaico Lombardia 2026: Guida Completa. Energie rinnovabili, la Lombardia frena: l’obiettivo fotovoltaico scende a 10 GWPresentata la legge sulle aree idonee. Legambiente all’attacco: «Scelta improvvida mentre i prezzi delle fossili volano» ... varesenews.it Legambiente Lomb. Allarme rinnovabili, nel 2025 la Lombardia rallenta le installazioniMentre la Lombardia soffoca sotto la solita cappa di smog, i dati sulla nuova potenza di fotovoltaico installato nel 2025 suonano un campanello d’allarme. Se nel 2024 l’accelerazione delle installazio ... welfarenetwork.it Presentata la legge sulle aree idonee. Legambiente all’attacco: «Scelta improvvida mentre i prezzi delle fossili volano» LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/energie-rinnovabili-la-lombardia-frena-lobiettivo-fotovoltaico-scende-a-10-gw/2511772/ut - facebook.com facebook Cinque prime Primaria a Sestri L. in via Lombardia, Pila e viale Dante x.com