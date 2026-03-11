92 GW di solare | come aste e Ppa hanno salvato l’UE

Tra il 2022 e il 2025, sono stati installati nell’Unione Europea 92 gigawatt di capacità solare grazie a aste pubbliche e contratti di acquisto a lungo termine. Questi strumenti hanno permesso di promuovere lo sviluppo di nuove fonti energetiche e di aumentare la produzione di energia rinnovabile nel continente. La crescita si è concentrata in diverse nazioni dell’UE, con risultati evidenti in termini di capacità installata.

Le aste pubbliche e i contratti di acquisto a lungo termine hanno spinto l’installazione di 92 GW di capacità solare nell’Unione Europea tra il 2022 e il 2025. Questi strumenti, fondamentali durante la crisi energetica, hanno sostenuto famiglie e imprese offrendo stabilità nei prezzi dell’energia. I dati emergono da un rapporto recente che analizza come questi meccanismi abbiano coperto il fabbisogno di circa 28 milioni di abitazioni, superando il 10% delle famiglie europee. La crescita è stata trainata da gare pubbliche e accordi diretti tra produttori e grandi consumatori industriali, creando un ecosistema energetico più resiliente rispetto alla volatilità dei combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

