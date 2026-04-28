Sicurezza Pallini risponde a Campanini | Basta negare l’evidenza Amministrazione immobile mentre cresce l’insicurezza

Il consigliere Pallini ha commentato le recenti dichiarazioni del collega Campanini, definendole gravi e fuori luogo. Pallini ha accusato l’Amministrazione di essere immobile di fronte all’aumento dell’insicurezza, sottolineando come le parole di Campanini risultino offensive nei confronti dei cittadini che affrontano quotidianamente questa problematica. La discussione si inserisce in un confronto acceso sulla gestione della sicurezza nel territorio.

"Le dichiarazioni del consigliere Campanini sono gravi, fuori luogo e soprattutto offensive nei confronti dei cittadini che ogni giorno vivono sulla propria pelle un clima di crescente insicurezza”.“È sconcertante – dichiara il consigliere comunale del gruppo Vignali Fabrizio Pallini - che invece.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza a Parma, Pallini attacca Corsaro: "Basta parole, servono fatti" Mensa, l’opposizione: “Basta opacità. L’Amministrazione verifichi sicurezza e rispetto del capitolato”“Nella Commissione Istruzione, da noi richiesta, sulle ormai note vicende che hanno interessato il servizio mensa, è stata esibita solo una nota... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicurezza a Parma, Pallini attacca Corsaro: Basta parole, servono fatti; Sicurezza, Gabriella Corsaro: Vignali e Pallini hanno finalmente smesso di stare a guardare; Violenza nelle scuole: cresce l’allarme a Parma: Servono interventi immediati. Sicurezza, Pallini risponde a Campanini: Basta negare l’evidenza, Amministrazione immobile mentre cresce l’insicurezzaIl consigliere del gruppo Vignali: Probabilmente il consigliere di maggioranza preferirebbe una sorta di omertà per il quieto vivere: meno si parla di certe cose e meglio è ... parmatoday.it Sicurezza a Parma, Pallini attacca Corsaro: Basta parole, servono fattiDuro intervento del consigliere della Lista Vignali dopo gli ultimi episodi di violenza in centro: La realtà ha superato le percezioni, la città non può più aspettare ... parmatoday.it Sicurezza e Lavoro: patto tra Consulenti e Ispettorato "Confronto su Cantiere 4.0 e Appalti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #cantiere40 #collaborazioneStrategica #consulentilavorosalerno #giornatamondiale #ispettoratoDel - facebook.com facebook Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com