Sicurezza Pallini risponde a Campanini | Basta negare l’evidenza Amministrazione immobile mentre cresce l’insicurezza

Da parmatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Pallini ha commentato le recenti dichiarazioni del collega Campanini, definendole gravi e fuori luogo. Pallini ha accusato l’Amministrazione di essere immobile di fronte all’aumento dell’insicurezza, sottolineando come le parole di Campanini risultino offensive nei confronti dei cittadini che affrontano quotidianamente questa problematica. La discussione si inserisce in un confronto acceso sulla gestione della sicurezza nel territorio.

"Le dichiarazioni del consigliere Campanini sono gravi, fuori luogo e soprattutto offensive nei confronti dei cittadini che ogni giorno vivono sulla propria pelle un clima di crescente insicurezza”.“È sconcertante – dichiara il consigliere comunale del gruppo Vignali Fabrizio Pallini - che invece.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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