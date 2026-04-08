Nell’ambito del dibattito sul decreto sicurezza, un rappresentante politico ha commentato accusando la sinistra di ostruzionismo e di aver boicottato i lavori in commissione. Ha affermato che si continuerà a difendere il decreto senza esitazioni, definendo le azioni di opposizione come una “vergognosa sceneggiata”. La discussione si è concentrata sulla posizione adottata dai partiti di maggioranza e di opposizione riguardo alle modalità di approvazione del provvedimento.

Da sinistra la solita vergognosa sceneggiata sul tema della sicurezza. Il boicottaggio dei lavori in commissione è indecoroso. Mette il dito nella piaga Sara Kelany di FdI: Dl Sicurezza, Kelany: “Ostruzionismo becero”. “ Quello che sta accadendo in Commissione Affari costituzionali al Senato dove è in corso l’esame del Dl Sicurezza è vergognoso: la stessa opposizione che si riempie la bocca di Sicurezza nei talk show in Parlamento fa ostruzionismo becero su un provvedimento. Un provvedimento che introduce norme importanti per aumentare il livello di Sicurezza nelle città; contrastare la criminalità giovanile e il fenomeno delle baby gang”. Kelany: “Sinistra irresponsabile, mai si è occupata di sicurezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dl Sicurezza, Kelany: “Vergognoso ostruzionismo della sinistra. Difenderemo il decreto a spada tratta”

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