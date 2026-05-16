Bergamo commercianti in piazza contro furti e spaccate Tiziana Fausti | Promesse due pattuglie di notte - Foto e video

Sabato mattina, i commercianti del centro di Bergamo hanno organizzato un flash mob silenzioso sul Sentierone per protestare contro i furti e le spaccate che da tempo interessano la zona. L’iniziativa si è svolta alle 10 e ha visto la partecipazione di diversi esercenti, che hanno manifestato il loro disagio senza usare parole, ma con un silenzio che ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Tiziana Fausti ha riferito che sono state promesse due pattuglie di notte per fronteggiare il problema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui