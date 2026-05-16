Bergamo commercianti in piazza contro furti e spaccate Tiziana Fausti | Promesse due pattuglie di notte - Foto e video

Da ecodibergamo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina, i commercianti del centro di Bergamo hanno organizzato un flash mob silenzioso sul Sentierone per protestare contro i furti e le spaccate che da tempo interessano la zona. L’iniziativa si è svolta alle 10 e ha visto la partecipazione di diversi esercenti, che hanno manifestato il loro disagio senza usare parole, ma con un silenzio che ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Tiziana Fausti ha riferito che sono state promesse due pattuglie di notte per fronteggiare il problema.

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L’INIZIATIVA. I commercianti del centro di Bergamo hanno lanciato un flash mob silenzioso sul Sentierone, sabato 16 maggio alle 10.30, per reagire a furti, spaccate e insicurezza. L’iniziativa arriva dopo una serie di colpi nella zona dello shopping. Tiziana Fausti: «Non capisco perché non aderiscano le associazioni dei commercianti». «Se siamo in 10 ha vinto l’insicurezza,il degrado,l’abbandono e la paura. Se siamo in cento,il nostro flah mob silenzioso farà rumore,più di quanto pensiate. È ora di alzare la testa e reagire a una situazione ormai insostenibile». Così i commercianti in questi giorni hanno fatto rete e hanno lanciato il flash mob silenzioso previsto sul Sentierone sabato 16 maggio alle 10. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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