Negli ultimi anni, si osserva un aumento della presenza dei padri nelle famiglie, anche in regioni come la Campania, dove però il numero di genitori è in calo. Nonostante questa partecipazione, i papà continuano a mancare di tutele specifiche e di un supporto strutturato. La situazione riflette un cambiamento nei ruoli familiari, senza però modificare le criticità legate alla loro tutela legale e sociale.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche i campani si sono lasciati contaminare dalla denatalità. Prima del Covid pareva essere un problema sociale soprattutto del Nord e Centro Italia, ed il Mezzogiorno continuava a difendere la tradizionale famiglia numerosa, magari non più con i quattro o tre figli, protagonisti degli anni Ottanta e Novanta, ma conservando un trend importante. È da dopo la pandemia, invece, che l’età media per diventare genitori si è alzata e spostata di molti anni. Oggi si festeggia la festa dei papà e la riflessione sugli ultimi dati è d’uopo. La denatalità si registra anche in Campania, i ragazzi campani diventano papà sempre più tardi, intorno ai 4344 con una leggera differenza tra le province. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I papà sempre più presenti ma meno numerosi e per niente tutelati: le antinomie dei nostri giorni

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