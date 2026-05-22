Si schianta mentre scende in bici sullo sterrato | trauma toracico per un triestino in Carso il VIDEO dei soccorsi

Un uomo di 48 anni di Trieste è rimasto ferito dopo essere caduto con la bicicletta mentre percorreva un sentiero sterrato nel Carso. Durante la discesa, ha perso il controllo e si è schiantato contro una pianta, riportando un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ospedale. Le immagini delle operazioni di soccorso sono state registrate e condivise sui social media.

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