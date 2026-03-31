Scoprire il Carso e la sua biodiversità | l' incontro con il naturalista triestino Giuseppe Oriolo

Un naturalista di Trieste ha organizzato un incontro dedicato alla scoperta del Carso e della sua biodiversità. Durante l'evento, sono stati illustrati i diversi elementi naturali e le specie che popolano questa regione. Si è parlato di come le attività umane abbiano contribuito a modellare l'ambiente nel corso degli anni, creando un equilibrio tra natura e interventi umani.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Sul Carso, la biodiversità non è un elemento separato dalle attività umane, ma il risultato di un equilibrio dinamico costruito nel tempo. Praterie aride, pascoli e ambienti semi-naturali – oggi sempre più rari in Europa – sono il frutto di pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali capaci di rispettare la capacità ecologica del territorio. È proprio questo equilibrio, fragile ma fondamentale, al centro del progetto transfrontaliero Interreg VI-A Italia-Slovenia Kras4us - – realizzato da GAL Carso-LAS Kras, Università del Litorale, DOPPS – BirdLife Slovenia e l’ente per la gestione del Parco delle Grotte di San Canziano – che mercoledì 1° aprile alle 19. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Il liceo Empedocle celebra il Dantedì, incontro con il linguista Giuseppe PatotaIl liceo classico e musicale “Empedocle” di Agrigento celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, con un’iniziativa culturale...

Milito e l’incontro con Giuseppe Marotta: il legame indissolubile tra il “Prinsipe” e i colori nerazzurri -FOTOdi Redazione Inter News 24Milito e l’incontro istituzionale con Giuseppe Marotta nella sede di viale della Liberazione celebrano la storica sinergia...